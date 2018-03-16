الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر يوم الخميس إقالة الجنرال "إتش آر ماكماستر" من منصبه كمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، بحسب ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست.
ترامب يقرر فصل مستشار الأمن القومي إتش آر ماكماستر
قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إقالة الجنرال "إتش آر ماكماستر" من منصبه كمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض.
ترامب يقرر فصل مستشار الأمن القومي إتش آر ماكماستر
ونقلت الصحيفة عن مصادر بأن عملية الإقالة لن تتم فوراً وإنما سوف يتم الانتظار ريثما يجدون بديل منعاً للتسبب بأي إحراج للجنرال.
وبحسب الواشنطن بوست فإن ترامب لم يكن على توافق تام مع ماكماستر وأن ترامب تذمر منه عدة مرات واصفاً الجنرال أنه صعب المراس وبطيء في تقديم تقاريره.
القرار كان صادماً، كونها المرة الثالثة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي بإقالة مسؤول هذا الأسبوع، بعد إقالته لوزير خارجيته ريكس تيلرسون يوم الثلاثاء الماضي.
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وكان مايكل فلين هو أول مستشار أمن القومي يفصله ترامب بحجة تضليل نائب الرئيس مايك بينس حول اتصالاته مع السفير الروسي في الولايات المتحدة، وماكماستر كان الثاني. وبحسب الواشنطن بوستف إن ترامب ينظر إلى العديد من الإمكانات للرقم الثالث، حيث وردت أسماء كل من السفير السابق في الأمم المتحدة جون بولتون ورئيس مجلس الأمن القومي السابق كيث كيلوج، على القائمة.