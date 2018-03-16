فانيسا.. تعرف على السيرة الذاتية المذهلة لزوجة دونالد ترامب الابن

حسب المعلومات التي أوردتها صحيفة "الصن" البريطانية، أم لخمسة أطفال، وممثلة. الممثلة فانيسا كاي هايدون، ولدت في كانون الثاني-ديسمبر عام 1977، في مدينة نيويورك، ونشأت في منزل فاخر في حي مانهاتن، ولها أصول نمساوية وروسية ودنماركية.

مسيرة ثرية

والدتها، بوني هايدون، أدارت وكالة "كاي" لعروض الأزياء، فتألقت فانيسا في الصور منذ طفولتها.

وطبقاً لصحيفة "الصن"، كانت فانيسا لاعبة تنس من طراز رفيع في صباها، وجمعتها علاقة بالنجم الهوليوودي، ليوناردو دي كابريو، في العشرين من عمرها.

دونالد ترامب الابن وزوجته فانيسا رويترز

ظهرت فانيسا، لأول مرة كممثلة، في فيلم "Something's Gotta Give"، برفقة جاك نيكلسون وديان كيتون، عام 2003. قبل أن تشترك في العرض التلفزيوني، "The Apprentice"، في العام التالي، إلى جانب الرئيس دونالد ترامب.

زوجة وأم

وعام 2003 أيضا، بدأت بمواعدة دونالد ترامب الابن، ليتوجا العلاقة بالزواج بعد عامين، في حفل زفاف فاخر أقيم في نادي "Mar-a-Lago" (يملكه الرئيس ترامب) بولاية فلوريدا.

للزوجين خمسة أطفال، هم كاي ماديسون ودونالد الثالث وتريستان ميلوس وسبنسر فريدريك وكلوي صوفيا.

رحلات ترامب الابن الدائمة، وتعلقه الكبير بوسائل التواصل الاجتماعي، أفضت إلى خلافات عائلية، بحسب تقارير أميركية مطلع العام الجاري، إلى جانب ذلك، شكت فانيسا من انتهاك خصوصيتها منذ انتخاب دونالد الأب رئيسا.

كما تعرضت وأطفالها في فبراير-شباط الماضي للخطر، وتم نقلها إلى المستشفى بعد أن فتحت مغلفا كان يحتوي على مسحوق أبيض في منزلها. لاحقا، قالت الشرطة إن المسحوق غير خطير.

زوجة وأم بصدد الطلاق

وفي بيان لهما عقب الإعلان عن دعوى الطلاق، قال الزوجان: "بعد 12 عاما زواج، قررنا الانفصال عن بعضنا البعض، ونطلب باحترام خصوصيتنا في هذا الوقت".

دونالد ترامب الابن وزوجته فانيسا رويترز

ولم يقدما المزيد من التفاصيل بشأن أسباب الطلاق أو كيف ستتم الإجراءات، لكن الطلاق بدون نزاع يعني عدم وجود أية خلافات حول الأطفال أو الأصول والأملاك لكلا الزوجين ولن يتم التطرق إليها خلال الجلسة القضائية.