اتهم والد الطفل محمد أحمد عبد الله صبر الميليشيات الحوثية اليمنية المدعومة من إيران باختطاف ابنه لتجنيده ضمن صفوفها قبل أن تعيده إليه جثة هامدة.
يمني يتهم الميليشيات الحوثية بتجنيد ابنه وإعادته ميتاً
والد المراهق اليمني محمد صبر يقول إن الميليشيات الحوثية اختطفت ابنه ونقلته للقتال على الحدود اليمنية-السعودية.
يمني يتهم الميليشيات الحوثية بتجنيد ابنه وإعادته ميتاً
ونعى والد الطفل ابنه في تسجيل مرئي قال فيه إن ابنه كان يبلغ من العمر 13 عاماً عند وفاته في تشرين الثاني-نوفمبر من العام الماضي.
وكان محمد يدرس بالصف الخامس الابتدائي قبل تجنيده ونقله للقتال على الحدود الشمالية اليمنية المتاخمة لإقليم جيزان السعودي، على حسب قول والده.
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سوءُ التغذية والكوليرا يفتكان بأطفال اليمن
ويعاني أطفال اليمن جراء الحرب الدائرة بين الحوثيين وقوات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عامين.
وقال سفير اليمن لدى الاتحاد الأوروبي، محمد طه مصطفى، إن عدد الأطفال المجندين من قبل الميليشيات الحوثية بلغ 1500 طفل بحسب إحصاءات المفوضية العليا لحقوق الانسان بالأمم المتحدة.
وتفيد تقارير أخرى بنفس الشأن لمنظمات غير حقوقية أن عدد الأطفال الذين تم تجنيدهم يتجاوز 2500 طفل، توفى منهم 785 وأصيب منهم 1822 طفلاً.