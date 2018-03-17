"غصن الزيتون" تتسبب في نزوح أكثر من 150 ألف شخص عن عفرين

قالت مسؤولة كردية كبيرة والمرصد السوري لحقوق الإنسان يوم السبت إن أكثر من 150 ألفا نزحوا عن مدينة عفرين في الأيام القليلة الماضية بسبب عملية "غصن الزيتون" العسكرية التي تشنها القوات التركية على المدينة.

وقالت هيفي مصطفى، وهي عضو بارز في الهيئة المدنية التي تدير شؤون منطقة عفرين، إن السكان يفرون من المدينة الرئيسية لمناطق أخرى يسيطر عليها الأكراد في المنطقة ومناطق تسيطر عليها قوات النظام السوري.

وقال المرصد إن طائرات ومدفعية تركية قصفت المدينة خلال الليل، وإن 150 ألفا فروا على الأقل منذ يوم الأربعاء.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد سبق وتعهّد بسحق المسلحين الأكراد في العراق وقال إن بلاده وحكومة بغداد ستشنّان حملة عسكرية مشتركة على المقاتلين الأكراد هناك.

استهداف مستشفى

من جهته، نفى الجيش التركي يوم السبت استهداف مستشفى في منطقة عفرين السورية التي ينفذ فيها حملة عسكرية منذ شهرين ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وقالت الوحدات والمرصد السوري لحقوق الإنسان مساء يوم الجمعة إن ضربة جوية تركية أصابت المستشفى الرئيسي في مدينة عفرين مما أسفر عن مقتل 16 شخصا.

وقال الجيش التركي على تويتر "تقارير قصف القوات المسلحة التركية لمستشفى في عفرين غير صحيحة" مضيفا أنه ينفذ الحملة بطريقة لا تؤذي المدنيين.

ومنذ أن بدأت تركيا هجوما بريا داخل منطقة عفرين السورية في يناير كانون الثاني تمكنت من دفع مقاتلي وحدات حماية الشعب إلى التقهقر من منطقة محاذية لحدودها وحققت تقدما على الجبهتين الغربية والشرقية لمدينة عفرين ذاتها.

وقالت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن المكتب تلقى "تقارير مقلقة جدا" عن مقتل وإصابة مدنيين في عفرين وعن منع مقاتلين أكراد للمدنيين من المغادرة.

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