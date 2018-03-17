المباراة الأولى في هذا الدور عرفت فوزالمصنف رقم 3 سابقا الكندي راونيتش الذي سجل عودته هذه السنة إلى المنافسة على حساب الأمريكي كويري المصنف 18بمجموعتين لواحدة ( 7-5،2-6،6-3.)
الكندي راونيتش يتحدى دالبوترو في نصف نهائي إنديانا ويلز
اليوم الثاني من بطولة إنديانا ويلزللأساتذة للتنس عرف إجراء بقية مباريات الدور ربع النهائي لتحديد الأسماء النهائية المتأهلة إلى المربع الذهبي.
الكندي راونيتش يتحدى دالبوترو في نصف نهائي إنديانا ويلز
راونيتش أكد بعد هذا الفوز أن هذا الإنجاز يعتبر إيجابيا بالنسبة له، لأن تحقيق مثل هذه الأشياء حتما سيضعه في المسار الصحيح، ويتمنى مواصلة اللعب والتنافس بهذه الطريقة، وكذا الحفاض على لياقته البدنية".
منافس راونيتش في الدور نصف النهائي سيكون حامل لقب بطولة أمريكا المفتوحة في 2009 الأرجنتيني خوان مارتن دالبوترو الذي أطاح بدوره بالألماني كولشخايبر بعد مواجهة دامت أكثر من ساعتين.
دالبروترو قال عن خصمه:" المباراة ستكون حتما صعبة، لأن ميلوش خصم قوي بإمكانه الفوز باللقب في هذه البطولة، كل شيء ممكن، لكن أنا واثق من قدراتي، سنرى إذا كان بإمكاني الفوز".