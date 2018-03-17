مشادة كلامية بين نجيب ساويرس وتركي آل الشيخ تشعل "تويتر"

شهد موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، مشادة كلامية بين نجيب ساويرس، رجل الأعمال والملياردير المصري، وتركي آل الشيخ، المستشار بالديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة السعودية، بسبب تغريدة.
وبدأ الأمر عندما سأل أحد متابعي ساويرس: "لما شاركت الأهلي (النادي) في احتفال م / محمود طاهر قالو الأهلي اتباع ما رأي الآن"، فجاء رد رجل الأعمال بالقول: "اتباع بالريال ...".
بالمقابل، رد آل الشيخ على الكلام قائلا: "الأهلي لا يقدر بثمن ... وحاول تبعد عن الموبايل وانتى مش مركز ... فاهمني طبعا".
إثر ذلك، حذف ساويرس التغريدة والردود، بحسب رواد وسائل التواصل، فسأله متابع آخر: "هو انت خفت من ترك ال شيخ اومال عامل فيها دكر ليه"، فرد ساويرس بالتغريدة التالية:
ثم أوضح رجل الأعمال المصري، والمساهم بالنسبة الأكبر في قناة يورونيوز الإخبارية، موقفه بتغريدة مطولة، جاء فيها: "لأهلى بالفعل لا يقدر بثمن و لم يباع".
وجدير بالذكر أن تركي آل الشيخ زار مقر النادي الأهلي، وأعلن عن استمرار دعمه للنادي وتقديم 4 صفقات قوية للفريق.
من جهة أخرى، تفاعل مغردون مع الجدل بتدشين هاشتاغ "#الشيختركيكفيل_بيبو"، وبينما حذر مغردون من سلطة المال على الرياضة، وصف آخرون الضجة بالمبالغة فيها، فيما اتسمت تغريدات أخرى بالظرافة.