الوليد بن طلال يتهم وسائل إعلام بنشر "أخبار مزيفة" عن بلاده وشركته

غرّد الأمير الملياردير السعودي، الوليد بن طلال، عبر حسابه الشخصي على تويتر، متهما وسائل إعلام دولية بنشر مزاعم وأخبار كاذبة عن السعودية وعن شركته.
باللغتين، العربية والإنكليزية، كتب الأمير أن هناك وسائل إعلامية، بعضها عالمية، (دون أن يسمها)، شاركت في نشر أخبار مزيفة عن بلاده وعن "المملكة القابضة".
وأضاف بن طلال بأنه سيرد شخصيا على تلك المزاعم في وقت قريب.
حملة ضد الفساد
وفي حملة ضد الفساد بدأها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أُوقف الوليد من بين العشرات من أمراء ووزراء سابقين ورجال أعمال في المملكة، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ومن حينه، انتشرت العديد من الأخبار التي تناولت حالة الموقوفين في فندق "ريتز كارلتون" الرياض، وظروف توقيفهم.
لاحقا، تم الإفراج عن بن طلال، بالتوازي مع تقارير قالت أن الأمر جاء في سياق تسوية مع بن سلمان.