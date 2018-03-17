قالت الصين إنها ستبدأ تطبيق ما يعرف بنظام "السمعة الاجتماعية" على الطائرات والقطارات حيث ستمنع من ارتكب أفعالا سيئة من استقلالها لفترات تصل إلى عام.
ركوب الطائرات والقطارات محظور على أصحاب "السمعة الاجتماعية" السيئة في الصين
الصين تمنع أصحاب "السمعة الاجتماعية" السيئة من ركوب الطائرات والقطارات
ركوب الطائرات والقطارات محظور على أصحاب "السمعة الاجتماعية" السيئة في الصين
وأفاد بيانان نشرا على موقع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح يوم الجمعة بأن من سيدرجون على قوائم الحظر سيشملون من ارتكبوا أفعالا مثل نشر معلومات كاذبة عن الإرهاب والتسبب في اضطرابات على رحلات طيران وأيضا من استخدموا تذاكر انتهت مدة صلاحيتها أو دخنوا في قطارات.
كما جاء في البيانين المؤرخين بيوم الثاني من مارس آذار إن القوائم ستضم أيضا من ارتكبوا مخالفات مالية مثل الموظفين الذين لم يدفعوا مبالغ التأمين الاجتماعي أو غرامات.
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المصدر: رويترز