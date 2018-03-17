ركوب الطائرات والقطارات محظور على أصحاب "السمعة الاجتماعية" السيئة في الصين

قالت الصين إنها ستبدأ تطبيق ما يعرف بنظام "السمعة الاجتماعية" على الطائرات والقطارات حيث ستمنع من ارتكب أفعالا سيئة من استقلالها لفترات تصل إلى عام.

وأفاد بيانان نشرا على موقع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح يوم الجمعة بأن من سيدرجون على قوائم الحظر سيشملون من ارتكبوا أفعالا مثل نشر معلومات كاذبة عن الإرهاب والتسبب في اضطرابات على رحلات طيران وأيضا من استخدموا تذاكر انتهت مدة صلاحيتها أو دخنوا في قطارات.

كما جاء في البيانين المؤرخين بيوم الثاني من مارس آذار إن القوائم ستضم أيضا من ارتكبوا مخالفات مالية مثل الموظفين الذين لم يدفعوا مبالغ التأمين الاجتماعي أو غرامات.

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المصدر: رويترز