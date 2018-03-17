عاجل

عاجل

مصر

مصرية تقيم حفلا بمناسبة "طلاقها"

سيدة مصرية تحتفل بطلاقها

تقرأ الآن:

مصرية تقيم حفلا بمناسبة "طلاقها"

مصرية تقيم حفلا بمناسبة "طلاقها"
حجم النص Aa Aa

سندريللا نانا، كما تسمي نفسها على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك هي سيدة مصرية قامت بالاحتفال بطلاقها عن زوجها لى طريقتها.

نانا قامت بدعوة أصدقاءها ليشاركوها فرحتها وقامت بتقطيع كعكة الطلاق في جو من الفرح والبهجة.

تقول سندريللا في منشورها "حفل طلاقي الحمد لله. من اجمل ايام حياتي"