مقتل مضيفة طيران في "الإماراتية" إثر سقوطها من باب الطوارئ

توفيت مضيفة بشركة طيران الإمارات إثر سقوطها من باب الطوارئ، خلال وقوفها في مطار عنتيبي بأوغندا.
وفي توضيحها للحادث، قالت الشركة: "سقط أحد أعضاء طاقمنا، للأسف، من باب مفتوح أثناء تجهيز الطائرة لصعود الركاب في الرحلة رقم EK729، واصطُحبت المصابة إلى أقرب مستشفى".
كما قال متحدث باسم المطار، إن المضيفة، (لم يُكشف عن جنسيتها)، نقلت إلى مستشفى كيسوبي، على بعد نحو 16 كيلومترا عن المطار، حيث فارقت الحياة هناك.
وأفادت تقارير بأن الحادث وقع أثناء استعدادات طاقم الطائرة لصعود المسافرين، وعلى إثره أعلنت هيئة الطيران المدني الأوغندية شروعها في التحقيق.
وأوضحت الهيئة في بيان: "يبدو أن المضيفة فتحت باب الطوارئ وسقطت من الطائرة التي كانت قد هبطت وتوقفت بسلام".
فيما قالت الشركة التي مقرها في دبي بأنها جاهزة لـ"التعاون التام" مع التحقيق.