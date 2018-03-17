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أوغندا

مقتل مضيفة طيران في "الإماراتية" إثر سقوطها من باب الطوارئ

سقطت مضيفة من باب الطوارئ في طائرة تابعة لشركة "طيران الإمارات" ما أدى إلى وفاتها لاحقا، بعد نقلها إلى المستشفى.

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مقتل مضيفة طيران في "الإماراتية" إثر سقوطها من باب الطوارئ

إحدى طائرات شركة طيران الإمارات
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رويترز
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توفيت مضيفة بشركة طيران الإمارات إثر سقوطها من باب الطوارئ، خلال وقوفها في مطار عنتيبي بأوغندا.

وفي توضيحها للحادث، قالت الشركة: "سقط أحد أعضاء طاقمنا، للأسف، من باب مفتوح أثناء تجهيز الطائرة لصعود الركاب في الرحلة رقم EK729، واصطُحبت المصابة إلى أقرب مستشفى".

كما قال متحدث باسم المطار، إن المضيفة، (لم يُكشف عن جنسيتها)، نقلت إلى مستشفى كيسوبي، على بعد نحو 16 كيلومترا عن المطار، حيث فارقت الحياة هناك.

لحظة سقوط المضيفة من الطائرة

وأفادت تقارير بأن الحادث وقع أثناء استعدادات طاقم الطائرة لصعود المسافرين، وعلى إثره أعلنت هيئة الطيران المدني الأوغندية شروعها في التحقيق.

وأوضحت الهيئة في بيان: "يبدو أن المضيفة فتحت باب الطوارئ وسقطت من الطائرة التي كانت قد هبطت وتوقفت بسلام".

بيان هيئة الطيران المدني في أوغندا

فيما قالت الشركة التي مقرها في دبي بأنها جاهزة لـ"التعاون التام" مع التحقيق.