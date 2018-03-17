وناقشت الجمعية العمومية للفيفا في بوغوتا بكولومبيا قرار رفع الحظر عن استضافة العراق لمباريات رسمية ضمن عدة قرارات أخرى.
فيفا تسمح باستئناف مباريات رسمية دولية في استادات عراقية .. والعبادي يرحب
قررالإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الموافقة على السماح للعراق باستضافة مباريات رسمية دولية في ثلاث مدن هي أربيل والبصرة وكربلاء منهيا بذلك حظرا استمر لأعوام.
فيفا تسمح باستئناف مباريات رسمية دولية في استادات عراقية .. والعبادي يرحب
وكان الفيفا قرر خلال جمعية عمومية بالبحرين في مايو آيار من العام الماضي رفع الحظر رسميا عن إقامة مباريات ودية دولية في الأراضي العراقية على أن تقام تلك المباريات في المدن الثلاثة المذكورة، فيما لم يتجاوب مع طلب العراق بالسماح بإقامة مباريات ودية في بغداد.
وقال جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي للعبة: "قررنا السماح للمدن الثلاث التي خضعت للاختبار على مدار نحو عام باستضافة مباريات رسمية دولية، لكننا رفضنا طلبا للسماح للعاصمة بغداد باستضافة مباريات ودية حيث يحتاج الوضع لمزيد من المراقبة قبل اتخاذ قرار".
وقال حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي في حسابه على تويتر "نهنئ الشعب العراقي والجمهور الرياضي برفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية". و أضاف: " هذا القرار جاء نتيجة للاستقرار الأمني والنجاحات التي يحققها العراق في كافة المجالات. ندعو للاستمرار باستكمال جميع الإجراءات حتى يتم رفع الحظر بشكل كامل".