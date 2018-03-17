رئيس أكاديمية الأوسكار متهم بالتحرش الجنسي

ذكرت مطبوعات متخصصة في هوليوود يوم الجمعة أن رئيس أكاديمية فنون وعلوم السينما، التي تمنح جائزة الأوسكار، يواجه اتهامات بإساءة السلوك الجنسي.

وذكرت مجلتا (ذا هوليوود ريبورتر) و(فارايتي) نبأ تلقي الأكاديمية لثلاثة مزاعم بالتحرش الجنسي بحق جون بايلي يوم الأربعاء وأنها بدأت في التحقيق فيها دون ذكر مصادر للنبأ أو تفاصيل أخرى.

وقالت الأكاديمية في بيان مقتضب "الأكاديمية تتعامل مع أي شكاوى بشكل سري لحماية كل الأطراف. لجنة العضوية تفحص كل الشكاوى المقدمة بحق أي عضو في الأكاديمية وفقا للمعايير المهنية لدينا".

وأضاف البيان "ترفع اللجنة تقاريرها لمجلس محافظي الأكاديمية بعد الانتهاء من فحص الشكاوى. لن ندلي بمزيد من التصريحات فيما يتعلق بتلك الأمور لحين انتهاء المراجعة الكاملة".

ولم يرد ممثل لبايلي على طلب للتعليق.

وبايلي (75 عاما) مخرج ومصور سينمائي وانتخب رئيسا للأكاديمية في أغسطس آب 2017.

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المصدر: رويترز