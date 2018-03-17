الكويت والفلبين تطويان صفحة "جثة الفريزر" وتوقعان اتفاقية بشأن العمالة المنزلية

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) يوم السبت إن الكويت والفلبين وقعتا اتفاقا منظما لبعض شروط تشغيل العمالة المنزلية في الدولة الخليجية.

وربما ينهي هذا الاتفاق أزمة مستمرة منذ شهرين أشعلتها تقارير عن انتحار عدد من الفلبينيين بسبب سوء معاملة أصحاب العمل الكويتيين.

وأوقفت الفلبين إرسال عمال إلى الكويت في يناير كانون الثاني بعد العثور على جثة عاملة فلبينية داخل ثلاجة بشقة مهجورة في الكويت وعليها آثار تعذيب. في واقعة قالت مانيلا إنها الأحدث في سلسلة من حوادث إساءة المعاملة في الدولة الخليجية.

وقالت الوكالة إن الاتفاق جرى توقيعه في مانيلا يوم الجمعة بعد لقاء وفد كويتي زائر مع السلطات الفلبينية.

ونقلت الوكالة عن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية الكويتي السفير سامي الحمد قوله إن الاتفاق يحقق مصلحة الطرفين.

ونقل الحمد عن الجانبين تأكيدهما على عدم احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل المنزلي وعدم تحويل الكفالة، أي نقل العامل إلى صاحب عمل آخر، إلا بموافقة العامل المنزلي.

ولم يصدر حتى الآن تعليق من الحكومة الفلبينية بهذا الشأن.

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ويعمل العمال في معظم دول الخليج وفقا لنظام الكفالة الذي يمنح صاحب العمل الحق في الاحتفاظ بجواز سفر العامل والسيطرة الكاملة على مسألة إقامته داخل البلاد.

وتقول جماعات حقوقية إن هذا النظام يجعل ملايين العمال في منطقة الخليج عرضة للاستغلال.

وذكرت الوكالة الكويتية أنه جرى التطرق خلال محادثات الجانبين إلى أهمية فتح المجال أمام مكاتب الاستقدام الكويتية لجلب عمال فلبينيين.

وتشير إحصاءات وزارة الخارجية الفلبينية إلى أن أكثر من 250 ألف فلبيني يعملون في الكويت معظمهم في مجال العمالة المنزلية. ويوجد أيضا عدد كبير في الإمارات والسعودية وقطر.

المصدر: رويترز