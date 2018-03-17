صلاح يحرز "سوبر هاتريك" ويحلق بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

واحتاج اللاعب الملقب بـ"الفرعون" إلى أربع دقائق فقط ليضع فريقه في المقدمة، وضاعف من تقدم ليفربول في نهاية الشوط الأول.

وصنع مهاجم منتخب مصر هدفا لروبرتو فيرمينو في بداية الشوط الثاني، قبل أن يسدد كرة في المرمى وسط حراسة مدافعي واتفورد ليسجل هدفه الثالث.

ولم يحصل واتفورد على راحة وسط الثلوج باستاد "أنفيلد"، إذ أضاف صلاح هدفه الشخصي الرابع في الدقيقة 85.

المتواضع

نادي ليفربول بدوره وصف اللاعب بـ"المتواضع"، ونشر تغريدة على الحساب الرسمي، تضمنت صورة لصلاح، واقتباسا من تعليقه بعد المباراة، جاء فيه: "علي أن أشكر كل زملائي، فبدونهم لما تمكنت من الوصول إلى هذه الأرقام".

تغريدة لنادي ليفربول

هداف الدوري

وساعد الأداء الساحر لصلاح بتقدمه بأربعة أهداف عن هاري كين مهاجم "توتنهام هوتسبير" في صراع المنافسة على لقب هداف الدوري، إذ يملك 28 هدفا في الدوري و36 بجميع المسابقات، وهو العدد الأكبر لأي لاعب في ليفربول في موسمه الأول مع الفريق.

ويملك ليفربول 63 نقطة من 31 مباراة، متقدما بنقطتين عن توتنهام الذي لعب 30 مباراة. لكن الأهم أن ليفربول يتقدم بسبع نقاط أمام تشيلسي صاحب المركز الخامس في المنافسة، ساعيا لإنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال اوروبا في الموسم المقبل.

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وقدم واتفورد أداء جيدا في بعض فترات الشوط الأول وسدد روبرتو بيريرا ركلة حرة في العارضة في الشوط الثاني لكن الفريق كان ضعيفا أمام هجوم فريق المدرب يورجن كلوب.

وتركت الهزيمة واتفورد في المركز 11 متقدما بثماني نقاط عن منطقة الهبوط.