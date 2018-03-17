البابا فرنسيس يزور ضريح مصارع الشيطان

صلى البابا فرنسيس البابا فرنسيس يوم السبت أمام جثمان بادري بيو أحد أشهر القديسين لدى الكاثوليك وهو راهب يعتقد أنه صارع الشيطان.

وهذه هي أول زيارة للبابا فرنسيس منذ توليه المنصب إلى مدينة سان جيوفاني روتوندو في جنوب إيطاليا والتي تعد واحدة من محطات مسار يربط الأماكن التي دفن فيها عدد من القديسين.

وتقول الكنيسة الكاثوليكية إن جسد الأب الكبوشي، الذي توفي عام 1968 بعد قضاء معظم حياته في هذه المدينة، كان يحمل جروحا مثل تلك التي كانت على يدي وقدمي المسيح جراء التعذيب.

وأشار البابا لمعارك بيو مع الشيطان في وقت سابق يوم السبت لدى زيارته لقرية بيترلشينا حيث ولد عام 1887.