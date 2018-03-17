عرضت أغلى قطعة شوكولاتة في العالم في معرض للشوكلاتة في مدينة أوبيدوس في البرتغال يوم الجمعة.
شاهد: عرض أغلى قطعة شوكولاتة في العالم للبيع بسعر يقترب من 10 ألاف دولار
البرتغال تعرض أغلى قطعة شوكولاتة في العالم بسعر 9489 دولارا
شاهد: عرض أغلى قطعة شوكولاتة في العالم للبيع بسعر يقترب من 10 ألاف دولار
والقطعة التي يبلغ ثمنها 7728 يورو (9489 دولارا) ومغطاة بالذهب الصالح للأكل هي واحدة من ألف قطعة شوكولاتة. والقطعة محشوة بالزعفران والكمأ الأبيض والفانيليا من مدغشقر ورقائق من الذهب.
ووضعت القطعة تحت حراسة رجلي أمن.
وقال صانع الشوكولاتة البرتغالي دانيل جوميز إن القطعة التي تبدو مثل الألماسة حصلت على شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأغلى قطعة شوكولاتة في العالم.
ووضعت قطعة الشوكولاتة في صندوق صغير على شكل تاج مرصع بنحو 5500 قطعة كريستال من شواروفسكي.
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المصدر: رويترز