واشنطن بوست: ترامب يطلب من السعودية أربعة مليارات دولار

قالت صحيفة واشنطن بوست الامريكية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب مبلغ أربعة مليارات دولار من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وذلك خلال مخابرة هاتفية بينهما في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين إن البيت الأبيض يسعى للحصول على المال من أجل إعادة الإعمار ودعم الاستقرار في المناطق السورية التي حررتها القوات العسكرية الأمريكية من سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية"، وذلك في محاولة لمنع قوات الأسد وحلفائه من الروس أو الإيرانيين من إعلان السيطرة على تلك المناطق من جديد.

وتعتبر السعودية عضواً من التحالف الدولي المقام ضد تنظيم مايسمى بـ "الدولة الإسلامية".

كما سيقوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بزيارة للإدارة الأمريكية يوم الاثنين القادم.

وبحسب الصحيفة فإن مبلغ 4 مليارات دولار سيحقق كل أهداف الإدارة الأمريكية في سوريا، والتي تتماشى مع أهداف السعودية، وهي التضييق على سيطرة الأسد وقواته والتخفيف من التأثير الإيراني على المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة قد تبرعت بميزانية 200 مليون دولار الشهر الماضي في محاولة منها لدعم الاستقرار في سوريا.

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وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن اقتراب النصر على مايسمى "الدولة الإسلامية" أثناء خطابه أمام القوات العسكرية الأمريكية في كاليفورنيا الثلاثاء الماضي حين قال "لقد قضينا عليهم" وتابع بقوله "لن نتوقف حتى نقضي على داعش بشكل نهائي".

ومع أن الولايات المتحدة تدعي رفضها للتدخل بشكل مباشر في الحرب السورية، لكنها تعتبر من الممولين الأكبر للتبرعات الإنسانية المقدمة للمناطق المحاصرة والمنكوبة في سوريا، بميزانية وصلت لثمانية مليارات دولار، طبقا لواشنطن بوست.

ورفض مسؤولون في سفارة المملكة العربية السعودية بواشنطن الادلاء بتصريحات حول ما نشرته الصحيفة بشأن المليارات الأربعة التي طلبها الرئيس ترامب من السعودية.