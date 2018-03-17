دونالد ترامب الأفغاني، الطفل الصغير الذي ولد في قرية نائية في ضاحية شهرستان الأفغانية بنفس الوقت الذي كان يخوض فيه دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، حملته الانتخابية، أصبح الآن يشكل مصدر إزعاج لأهل قريته.
دونالد ترامب يريد الهروب من أفغانستان بسبب اسمه "الكافر"
ترامب الأفغاني الصغير غير مرحب به في قريته.
دونالد ترامب يريد الهروب من أفغانستان بسبب اسمه "الكافر"
وسخر في البداية سكان القرية التي ولد فيها دونالد ترامب من قرار أبيه "أسد الله" بإعطائه اسماً أجنبيا، لكن السخرية سرعان ما تحولت إلى غضب.
ويقول "أسد الله" "عندما سميت أبني دونالد ترامب كانوا غير سعداء" وأضاف "قالوا لي كيف تطلق على أبناء أسما كافرا."
وأثار الأسم حنق أقارب الأب وسكان قريته حيث وصلته مجموعة من التهديدات الجدية ومطالبة بالرحيل.
شعور الأب بأنه بات غير مرحب بهم في القرية الصغيرة، دفعه وعائلته للترحال قاصدين العاصمة الأفغانية كابول, على أمل إيجاد بيت للإيجار هناك، كما يفكر الأب حاليا في طلب اللجوء إلى دولة أجنبية.