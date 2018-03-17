تمكن إثنان من طيور البطريق في أنتاركتيكا من تصوير نفسيهما على طريقة إنستغرام عندما قلبوا كاميرا وإلتقطا شريطا مصورا على طريقة السيلفي.
شاهد: كيف نجح زوج من طيور البطريق في التقاط صورة سيلفي
إثنان من طيور البطريق في محمية أنتاركتيكا الأسترالية قلبا آلة تصوير وصورا نفسيهما.
شاهد: كيف نجح زوج من طيور البطريق في التقاط صورة سيلفي
المشهد إلتقط في أوستر روكري، وهو الاسم الذي يطلق على محمية للطيور تسكنها الآلاف من طيور البطريق المتكاثرة.
هذه اللحظة الطريفة وقعت بعد أن ترك المستكشف الأسترالي للقطب الجنوبي، إيدي غولت، كاميرته على الجليد حين كان في زيارة للمحمية. وأستغل الطائران لحظة ابتعاده لــتجريب عالم صورة السيلفي".
وقال القسم الأسترالي في أنتاركتيكا"لم يستغرق الأمر طويلا بالنسبة للطيور الفضوليّة قبل إلتقاط الصورة الشخصية".
قسم الأسترالي في أنتاركتيكا يقوم ببحوث من أجل النهوض بالمصالح البيئية والاقتصادية لأستراليا.