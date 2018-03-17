لقطات مصورة تظهر حادث الإعتداء الذي تسبب في مقتل طالبة مصرية ببريطانيا

تناقلت مجموعة من وكالات الأنباء مقطع فيديو مصور بهاتف محمول يظهر حادث إعتداء مجموعة من الفتيات على الطالبة المصرية مريم مصطفى عبد السلام، والذي أودى بحياتها.

مريم التي كانت تدرس الهندسة في بريطانيا، تعرضت للكمات عنيفة جداً من قبل عصابة من الفتيات أثناء صعودها لحافلة خارج مركز فيكتوريا في شارع البرلمان، في مدينة نوتنغهام شمال العاصمة البريطانية، مما أدى إلى دخولها في غيبوبة أدت لوفاتها بعد 12 يوم من الحادثة.

الفيديو الذي نشره موقع "ديلي ميل" البريطاني أظهر مريم وهي تتعرض لتهجم لفظي من الفتيات داخل حافلة قبل أن تتعرض للضرب المبرح من قبلهن.

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وعبر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في تغريدة له، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن أسفه العميق وتعازيه لعائلة مريم، وبأنه أكد لوزير خارجية مصر سامح شكري بأن شرطة نوتنغهام شاير تعمل على القضية.

وبينما أكدت الشرطة أنهم يعملون بشكل جدي على ملاحقة الفاعلات وكشف تفاصيل الجريمة، أكد كل من والد مريم وشقيقتها الصغرى خلال حديثهم مع الصحافة أن الشرطة لا تقوم بعملها بشكل جيد، واتهموا إدارة المستشفى بالتقصير لسماحهم بخروج مريم بالرغم من خطورة وضعها الصحي.