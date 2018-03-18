إعصار "ماركوس" يتسبب في قطع الكهرباء عن آلاف المنازل في استراليا

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى.

ونبهت السلطات سكان مدينة داروين عاصمة الإقليم الشمالي باستراليا إلى ضرورة غلي الماء الذي يشربونه كإجراء وقائي بعد اجتياح الإعصار المداري ماركوس المدينة برياح سرعتها 130 كيلومترا في الساعة يوم السبت.

شاهد ما تسبب به إعصار "ماركوس" الذي ضرب أستراليا

Reuters

وقالت حكومة الإقليم الشمالي إن المدارس ستظل مغلقة يوم الاثنين.

واستؤنفت الرحلات الجوية يوم الأحد. وعادت حركة النقل البحري التجارية لطبيعتها.

وقال بيتر كلاسن الخبير في مكتب الأرصاد الجوية إن من المتوقع وصول الإعصار المحيط الهندي يوم الاثنين حيث من المتوقع أن يتحول إلى عاصفة شديدة من الفئة الثالثة برياح سرعتها تتراوح بين 165 كيلومترا و224 كيلومترا في الساعة.

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