وواجهت العديد من العقبات عندما قررت خوض رياضة الكيك بوكسينج، لكنها نجحت في التغلب عليها تماما، بل أنها أحرزت لقب بطولة العالم.
مسلمة بريطانية تصمم حجابا رياضيا للكيك بوكسينغ
قررت روكسانا بيغوم، وهي بريطانية مسلمة تعود أصولها إلى بنغلادش دخول عالم الملاكمة كلاعبة محترفة بعد أن حققت نجاحات مبهرة في رياضتي الكيك بوكسينج وملاكمة مواي تاي التايلاندية كي تلهم مسلمات أخريات على اقتحام بعض الرياضات التي يهيمن عليها الرجال.
مسلمة بريطانية تصمم حجابا رياضيا للكيك بوكسينغ
وأوضحت بيغوم أن إلهامها لنساء أخريات وخاصة هؤلاء اللاتي ترجع أصولهن إلى مجتمعات مسلمة أو أقليات عرقية كان الحافز الأساسي الذي يدفعها لتحقيق النجاح في رياضة الكيك بوكسينج والانخراط في رياضة الملاكمة.
وصممت بيغوم حجابا رياضيا خاصا ودشنت خط إنتاج له في عام 2016 كي تلهم مزيدا من المسلمات على اقتحام عالم الرياضة، وقالت بيغوم:" كوني امرأة مسلمة، أنا أتفهم حاجة النساء اللواتي يمارسن الرياضة إلى وضع غطاء رأس يغلب عليه الطابع الرياضي يشعرهن بالدعم والقوة".
ورغم أنها غير ملتزمة حاليا بارتداء الحجاب، لكنها تراهن أن السوق متعطشة لأغطية الرأس التي يصعب انتزاعها عند الملاكمة.