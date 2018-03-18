ألمانيا: العملات الافتراضية لا تهدد الاستقرار المالي

قالت نائبة رئيس البنك المركزي الألماني، كلوديا بوخ، إنه يجب التفكير بتنظيم العملات الافتراضية، لاعتقادها بأنها لا تشكل تهديدا للاستقرار المالي.
وقالت بوخ لرويترز، إن المضاربة على الرموز الافتراضية المتقلبة لا تشكل تهديدا ممنهجا، لأنه لم يتم تمويلها عن طريق الائتمان، لكنها ترى أن على المنظمين النظر في تحديد قواعد لحماية المستهلكين، نظرا لأن المضاربات قد تكون باهظة التكاليف بالنسبة للمستثمرين.
وأضافت بوخ أنه "لابد من دراسة دور الرموز المشفرة في غسيل الأموال والأنشطة الإجرامية"، مؤكدة أنها لا ترى "تهديدا للاستقرار المالي في الوقت الحالي، لأن المضاربات غير مرتبطة بالقروض، كما أن الأسواق ذات الصلة صغيرة نوعا ما."
ومن المرجح أن يكون موضوع تنظيم العملات الافتراضية على رأس جدول الأعمال في اجتماع 19 و20 آذار/مارس لاجتماع القادة الماليين لمجموعة 20 في الأرجنتين.
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من جهة أخرى، حثت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، الحكومات والبنوك المركزية على وضع لوائح لتلك الأصول، لمنعها من أن تصبح وسيلة جديدة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما حثت اليابان أيضا شركاءها في مجموعة 20 للعمل على منع العملات الافتراضية من أن تصبح وسيلة لتمويل الأنشطة الإجرامية.