شاهد: دخول الجيش السوري الحر لعفرين .. وأردوغان يقول إن العلم التركي رفع في المدينة السورية

قال متحدث باسم الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا إن مقاتلي المعارضة دخلوا مدينة عفرين قبل قليل من بزوغ فجر يوم الأحد وسيطروا على أجزاء من المدينة بعد انسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وقال محمد الحمدين إن مقاتلي الجيش السوري الحر لم يواجهوا أي مقاومة حتى الآن.

وأكد المرصد السوري لحقوق الانسان سيطرة القوات التركية والجيش السوري الحر على المدينة ذات الأغلبية الكردية.

وأشار المرصد إلى استمرار المعارك على محاور داخل مدينة عفرين، وذلك بعد سيطرة الجيش السوري الحر على أحياء داخلها بالقسمين الشمالي والغربي.

أردوغان والعلم التركي

من جهته قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الأحد إن وسط مدينة عفرين بات "تحت السيطرة تماما" وإن الأعلام التركية رفعت في المدينة الواقعة في شمال سوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد سبق وتعهّد بسحق المسلحين الأكراد في العراق وقال إن بلاده وحكومة بغداد ستشنّان حملة عسكرية مشتركة على المقاتلين الأكراد هناك.

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نزوح 150 ألف شخص

وكانت مسؤولة كردية كبيرة والمرصد السوري لحقوق الإنسان قد ذكروا يوم السبت إن أكثر من 150 ألفا نزحوا عن مدينة عفرين في الأيام القليلة الماضية بسبب عملية "غصن الزيتون" العسكرية التي تشنها القوات التركية على المدينة.

وقالت هيفي مصطفى، وهي عضو بارز في الهيئة المدنية التي تدير شؤون منطقة عفرين، إن السكان يفرون من المدينة الرئيسية لمناطق أخرى يسيطر عليها الأكراد في المنطقة ومناطق تسيطر عليها قوات النظام السوري.

المصدر: رويترز