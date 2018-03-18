اليابان في قمة عروض اليوم الثاني غراند سلام يكاترينبورغ 2018

حققت نهاية اليوم لمنافسات بطولة الجودو غراند سلام يكاترينبورغ 2018 ، عرضا رائعا بنسخة يابانية كاملة، حيث نافس فوجي وارا ساتارو مواطنه ساساكي تاكيشي على القمة. وقلدهما الميدالية حاكم إقليم سفيردلوفسك يفغيني كويفاشيف.

كان حاضرا ليشاهد رجل اليوم نياز إلياسوف، الذي كان في قمة تألقه أمام جمهوره. رمية مدهشة تبعتها أخرى، إذ أبهر الجمهور بوصوله إلى نهائي وزن أقل من 100 كيلوغرام. حيث طبق هجومين معاكسين ضد البلجيكي توما نيكيفيروف. كان الأول بحركة سيوي أوتوشي.

الثانية كانت لحظة الموهبة الخالصة، مستخدما الهجوم ضده، إذ سجل الإثنان وازا آري، ما أثار الجمهور بفوزه بالميدالية الذهبية.

وقلده الميدالية رئيس اتحاد الجودو الروسي ميخائيل تشيركاسوف على أنغام النشيد الوطني الروسي.

بطل الجودو الروسي – نياز إلياسوف، يقول:

"إنها أسعد لحظة في الرياضة وفي حياة أي شخص، عندما تفوز بين جمهورك. ما كنت تسعى إليه لسنين. وتفكر، حسنا، وأخيرا حققت ذلك. إنها إحدى أفضل اللحظات في حياتي".

امرأة اليوم كانت ماريا بورتيلا، إذ عرضت البرازيلية فنا قويا للجودو في طريقها إلى النهائي، حيث فازت على الروسية تاييسيا كيريفا، استغلت بورتيلا خطأ كيريفا لتنجو من الألم وتسجل إيبون، محرزة ثالث ذهبية لها في بطولات الجودو العالمية، جميعها لسخرية القدر أحرزتها في روسيا.

بطلة الجودو البرازيلية – ماريا بورتيلا، تقول:

"الآن، أنا أحب روسيا. رغم أنها باردة نوعا ما بالنسبة لي، لكن إحراز ميدالياتي الذهبية هنا، يدفعني إلى حبها".

ووجد البطل رقم واحد عالميا ألكسندر كوكولي السيبيري نفسه في نهائي وزن أقل من 90 كيلوغراما، حيث عرض مهارات رائعة ليقلب البيلوروسي ياور فارابايو أرضا، ويثبته حتى إحراز إيبون. وعزز كوكولي بذلك، موقعه في قمة وزن أقل من 90 كيلوغراما في التصنيف العالمي.

وأحرزت لاريسا سيريك الذهبية للبوسنة والهرسك في وزن فوق 78 كيلوغراما.

وجاءت الخاتمة من النمساوي لورين بوهلر. بحركة أورا ناجيه مذهلة ضد إيدير الفرنسي، ليرفعه قبل أن يرتطم بظهره على الأرض.

مثال رائع على الجودو المتميز.