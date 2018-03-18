قالت قناة تلفزيونية إسرائيلية إن إسرائيليا تعرض للطعن والإصابة في المدينة القديمة بالقدس يوم الأحد وإن قوات الأمن أطلقت النار على المهاجم المشتبه به فأردته قتيلا.
وسائل إعلام إسرائيلية: المهاجم في عملية الطعن بالقدس يحمل أوراق هوية تركية
طعن إسرائيلي في القدس القديمة ومقتل المهاجم بالرصاص
وسائل إعلام إسرائيلية: المهاجم في عملية الطعن بالقدس يحمل أوراق هوية تركية
وذكر التقرير الذي نشرته القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي أن السلطات عثرت على أوراق هوية تركية على جثة من يُعتقد أنه المهاجم.
وقالت خدمة ماغن دافيد أدوم للإسعاف إن المصاب الذي تعرض للطعن في حالة حرجة. وأكد متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية وقوع الهجوم قرب الحائط الغربي وقال إن المهاجم جرى "تحييده" دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وزادت التوترات في القدس منذ أن اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في السادس من ديسمبر كانون الأول.
وجاءت الواقعة بعد هجوم يوم الجمعة في الضفة الغربية المحتلة إذ قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيا دهس جنودا بسيارة فقتل اثنين منهم وأصاب اثنين آخرين على طريق قرب مستوطنة يهودية.