قالت قناة تلفزيونية إسرائيلية إن إسرائيليا تعرض للطعن والإصابة في المدينة القديمة بالقدس اليوم الأحد وإن قوات الأمن أطلقت النار على المهاجم المشتبه به.
" لم تكن روسيا بحاجة إلى تسميم العقيد السابق للمخابرات العسكرية. وعلاوة على ذلك فإن التوقيت لم يكن مناسبا، وهذا أمر يؤسف لع للغاية. نحن نعلم جيدا تقاليد السوفييت و - أنا أؤمن بأن اجهزة المخابرات الخاصة لا تقوم بأية عمليات نشطة قبل احداث سياسية مهمة جدا.قد يكون من قام بالحادث شخصا منفردا قام بالقيام بلعبة خاص" ألكساندر جولتس محلل الشؤون العسكرية الروسية
"" إنه مع كل تصعيد جديد يستوطن الرعب في الغوطة الشرقية حيث شهدنا أعمال القصف التي تستهدف المدنيين و المرافق الطبية ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل شهدنا قناصة يصوبون على المدنيين العزل ممن يريدون الفرار من أماكن الرعب.فلا يسعنا سوى العمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة لإنجاز ما لم يتوصل إليه الىن من تحقيق أسباب حل سياسي كأساس لحل سلمي عادل ودائم"" فيديريكا موغريني الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي
" لم تكن روسيا بحاجة إلى تسميم العقيد السابق للمخابرات العسكرية. وعلاوة على ذلك فإن التوقيت لم يكن مناسبا، وهذا أمر يؤسف لع للغاية. نحن نعلم جيدا تقاليد السوفييت و - أنا أؤمن بأن اجهزة المخابرات الخاصة لا تقوم بأية عمليات نشطة قبل احداث سياسية مهمة جدا.قد يكون من قام بالحادث شخصا منفردا قام بالقيام بلعبة خاص" ألكساندر جولتس محلل الشؤون العسكرية الروسية
"" إنه مع كل تصعيد جديد يستوطن الرعب في الغوطة الشرقية حيث شهدنا أعمال القصف التي تستهدف المدنيين و المرافق الطبية ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل شهدنا قناصة يصوبون على المدنيين العزل ممن يريدون الفرار من أماكن الرعب.فلا يسعنا سوى العمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة لإنجاز ما لم يتوصل إليه الىن من تحقيق أسباب حل سياسي كأساس لحل سلمي عادل ودائم"" فيديريكا موغريني الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي
طعن إسرائيلي وإصابته في المدينة القديمة بالقدس وإطلاق النار على المهاجم