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طعن إسرائيلي وإصابته في المدينة القديمة بالقدس وإطلاق النار على المهاجم

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طعن إسرائيلي وإصابته في المدينة القديمة بالقدس وإطلاق النار على المهاجم

طعن إسرائيلي وإصابته في المدينة القديمة بالقدس وإطلاق النار على المهاجم
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قالت قناة تلفزيونية إسرائيلية إن إسرائيليا تعرض للطعن والإصابة في المدينة القديمة بالقدس اليوم الأحد وإن قوات الأمن أطلقت النار على المهاجم المشتبه به.

وذكر التقرير أن المهاجم في حالة خطيرة.