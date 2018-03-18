نقلت قنوات تركية محلية خبر مقتل قائد في الجيش التركي ويدعى "مدحت دونجي". وشغل دونجي منصب قائد مشاة الجيش التركي وأصيب في منتصف الشهر الجاري بجروح خطيرة خلال اشتباكات مع مسلحين أكراد في عملية غصن الزيتون بمدينة عفرين السورية.
مقتل ضابط كبير في الجيش التركي خلال عملية "غصن الزيتون"
فارق الضابط التركي "مدحت دونجي" الحياة صباح الأحد متأثرا بجراحه بعد أن أصيب إصابة بالغة في الخامس عشر من الشهر الجاري خلال عملية غصن الزيتون. قوات الجيش السوري الحر قاموا بتحطيم تمثالا لشخصية كردية معروفة عقب سيطرتهم على مدينة عفرين بالتعاون مع القوات التركية.
مقتل ضابط كبير في الجيش التركي خلال عملية "غصن الزيتون"
وفي أعقاب إصابته نقل دونجبي إلى أحد مستشفيات تركيا إلى أن فارق الحياة صباح الأحد متأثرا بجروحه.
اسقاط تمثال كردي
على صعيد آخر، قال بيان لمركز عفرين الإعلامي إن القوات التركية وحلفاءها من مقاتلي المعارضة السورية أتلفوا تمثالا من معالم الثقافة الكردية وأسقطوه في وسط المدينة السورية يوم الأحد "في انتهاك للتاريخ والثقافية الكردية".
ونقلت البيان مجموعة على تطبيق واتساب تديرها قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد.
والتمثال لكاوا الحداد وهو شخصية محورية في أسطورة كردية عن احتفالات عيد النوروز أو السنة الكردية الجديد. وقال البيان إن هذا أول انتهاك سافر لثقافة الشعب الكردي وتاريخه منذ الاستيلاء على عفرين.