عاجل

عاجل

الإمارات العربية المتحدة

بالصور: حاكم دبي ينقذ سائحين علقت سيارتهما في الرمال

انتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، صور لنائب رئيس الإمارات حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، مرفقة بتعليقات حول سائحين أوربيين علقت سيارتهما في الرمال.

تقرأ الآن:

بالصور: حاكم دبي ينقذ سائحين علقت سيارتهما في الرمال

حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد
© Copyright :
رويترز
حجم النص Aa Aa

انتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، صور لنائب رئيس الإمارات حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، مرفقة بتعليقات حول إنقاذه أسرة أوروبية علقت سيارتها في الرمال.

في البداية، نشر حساب لامرأة تدعى هانا كارن أرويو صورتين، السبت، إحداهما يظهر فيها بن راشد، وإلى جانبه تقف امرأة وشخصان، وصورة أخرى لسيارة رُبط بها حبل.

وتضمنت التغريدة نصا بالإنجليزية، يقول: "صديقي وأنا علقنا في صحراء دبي، وأنقذنا الشيخ محمد بن راشد".

تغريدة هانا كارن أرويو على "تويتر"

كما شاركت هانا صورة أخرى لصبي إماراتي يحمل حبلا، ليوصله بين سيارة حاكم دبي وسيارة الأسرة التي علقت عجلاتها في الرمال.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التغريدة، إذ قاموا بإعادة نشرها مرفقين بها تعليقات حول شهامة وكرم بن راشد.