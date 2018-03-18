شاهد الفيلم الترويجي لاستضافة المغرب كأس العالم 2026

ويُظهر الفيلم، الذي يبلغ طوله أكثر من ثلاث دقائق، عدة أطفال من المغرب، في عدة أماكن، وهم يلعبون كرة القدم.

كما يظهر شغف الشعب المغربي بمتابعة اللعبة الشعبية الأكثر انتشارا في العالم.

الفيلم الترويجي الرسمي المغرب 2026

وفي مؤتمر صحفي عقد رئيس لجنة الترشيح، مولاي حفيظ العلمي، أفصح عن اعتماد بلاده 12 مدينة و14 ملعبا، بالإضافة إلى رصد حوالي 15 مليارد دولار أمريكي، ضمن الملف.

كما أكد إن لبلاده "جميع الحظوظ" في استضافة المونديال، الذي يتنافس على استضافته أيضا كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.