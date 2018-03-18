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سائق بريطاني يقود مستخدما رخصة "هومر سيمبسون"

سائق سيارة بريطاني يقود باستخدام رخصة قيادة مزيفة تحمل صورة ومعلومات إحدى الشخصيات الكرتونية الشهيرة.

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سائق بريطاني يقود مستخدما رخصة "هومر سيمبسون"

رخصة قيادة مزيفة عثرت عليها الشرطة البريطانية بحوزة سائق
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Twitter / @tvprp
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أوقفت شرطية بريطانية سائق سيارة خالف إحدى قواعد السير، الأحد، ولدى طلب رخصة القيادة، تفاجأت بأن المعلومات الشخصية على الرخصة تعود لإحدى شخصيات الرسوم المتحركة، "ذي سيمبسونز".

ونشرت شرطة وادي التايمز صورة الرخصة المزيفة عبر حسابها الشخصي على تويتر.

وتظهر على الرخصة صورة باللون الأصفر لهومر، إحدى شخصيات المسلسل الكرتوني الشهير.

كما أن التفاصيل الشخصية على الرخصة هي: هومر سيمبسون، بالإضافة إلى عنوان موجود في الولايات المتحدة الأمريكية.

تغريدة للشرطة البريطانية

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لا رخصة ولا تأمين

وأرفقت الشرطة الصورة بالتعليق، "في وقت سابق هذا الأسبوع، أوقفت الشرطية ب. س. فيلبس سيارة في منطقة ميلتون كينيز".

وأضافت الشرطة: "عندما حاولت التعرف على هوية السائقة، وجدنا هذا (في إشارة إلى الصورة)".

وأكدت الشرطة إيقاف السائق بتهمة القيادة دون ترخيص مناسب، إلى جانب أنه لا يمتلك تأمينا.