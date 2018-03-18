تومي هاس قال حول هذا الحدث:" كل الأشخاص الذين تراهم عندما تتجول هنا، هم من الدرجة الأولى. اللاعبون والمشجعون يحبون ذلك، لأن المسافة التي تفصلهم عن بعض قريبة جدا، وهذا ما يعتبر حدث استثنائي".
فيدررودالبوترو في نهائي بطولة إندنيانا ويلز للتنس
بطولة إنديانا ويلز أصبحت من إحدى البطولات المحبوبة، حيث أصبح يحضرها أكثر من 450 ألف شخص كل سنة.
فيدررودالبوترو في نهائي بطولة إندنيانا ويلز للتنس
المصنف الأول عالميا السويسري روجيه فيدرر عانى الأمرين في الدور نصف النهائي أمام الكرواتي بورنا كوريك قبل أن يفوز عليه بعد مواجهة صعبة بواقع مجموعتين لواحدة (5-7، 6-4 ،6-4). هذا الفوز ال17 لفيدرر في 2018 في هذا الدور قد يكون محفزا كبيرا للحفاض على لقبه السادس في كاليفورنيا.
السويسري سيواجه في النهائي الأرجنتيني خوان مارتن دالبوترو الفائز بدوره على ميلوش راونيتش بعد تقديمه لمستوى رائع
دالبوترو قال "مثير جدا أن تكون في النهائي، وتلعب ضد روجيه فيدرر مرة أخرى، ليس لدي شيء أخسره لذلك سأحاول الظهور بمستوى جيد".