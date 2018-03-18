النتائج الأولية للانتخابات الروسية تظهر فوزا كبيرا لبوتين

أظهر استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أن فلاديمير بوتين فاز في انتخابات الرئاسة الروسية التي جرت يوم الأحد وحصل على 73.9 في المئة من الأصوات.

وقال الاستطلاع الذي أجراه معهد (في.تي.إس.آي.أو.إم) إن بافل جرودينين أقرب منافسي بوتين حل في المرتبة الثانية وحصل على 11.2 في المئة من الأصوات.

وأضاف الاستطلاع أن فلاديمير جيرينوفسكي زعيم الحزب الديمقراطي الحر جاء في المرتبة الثالثة وحصل على 6.7 في المئة من الأصوات بينما جاءت كسينيا سوبتشاك في المركز الرابع بحصولها على 2.5 في المئة من الأصوات.

حسب النتائج الأولية للانتخابات الرئاشية الروسية فقد حصل المرشحون الثمانية على النسب التالية:

فلاديمير بوتين 73.9 في المائة.

بافيل غرودينين 11.2 في المائة.

فلاديمير جيرينوفسكي 6.7 في المائة

كسينيا سوبتشاك 2.5 في المائة

غريغوري يافلينسكي 1.6 في المائة

بوريس تيتوف 1.1 في المائة.

سيرغي بابورين 1.0 في المائة.

مكسيم سورايكين 0.8 في المائة.