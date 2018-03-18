شاهد: بوتين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية

في أكاديمية العلوم الروسية في موسكو، أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية والتي يتنافس فيها مع سبعة مرشحين.
وتوجه بوتين إلى موظفي لجنة الإنتخابات في مركز الإقتراع رقم 2151 الواقع في شارع لينينسكي وسط العاصمة موسكو وقام بإبراز جواز سفره للتصويت في الانتخابات التي من المتوقع أن يفوز فيها بولاية رابعة تبقيه في السلطة حتى العام 2024.
وتشير استطلاعات الرأي إلى حصول بوتين على نحو 70 في المئة من الأصوات أو ما يزيد نحو عشر مرات عن النسبة التي قد يحصل عليها أقرب منافسيه. وبتولي بوتين فترة جديدة سيكون قد أمضى في السلطة نحو 25 سنة ليصبح ثاني أطول زعماء الكرملين بقاء في الحكم بعد الديكتاتور السوفيتي جوزيف ستالين.
وينافس بوتين في الانتخابات سبعة مرشحين هم:
المرشحون السبعة
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سيرغي بابورين ممثلا (عن الاتحاد الشعبي الروسي).
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رجل الأعمال بافل غرودينين (عن الحزب الشيوعي الروسي).
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القومي فلاديمير جيرينوفسكي (عن الحزب الليبرالي الديموقراطي الروسي).
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المرشحة الليبرالية كسينيا سوبتشاك (عن حزب المبادرة المدنية).
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مكسيم سورايكين عن حزب (شيوعيو روسيا).
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المفوض المعني بحماية حقوق رجال الأعمال في روسيا بوريس تيتوف (عن حزب النمو).
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غريغوري يافلينسكي عن حزب ("يابلوكو" الليبرالي).
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