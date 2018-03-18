شاهد: الرقص والغناء والأطعمة أساليب روسية جديدة لجذب الناخبين إلى صناديق الاقتراع

زعم معارضون للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ناخبين أجبروا في الانتخابات الرئاسية الروسية يوم الأحد على الحضور إلى لجان الاقتراع في إطار مساعي الكرملين لضمان عدم تضرر فوز بوتين المرجح بإقبال ضعيف على الاقتراع.

وحاولت مراكز الاقتراع جذب الناخبين باشكال مختلفة في الانتخابات التي يتوقع أن يفوز فيها بوتين ليحكم روسيا لولاية رابعة تخوله للبقاء في الحكم دون منازع حتى العام 2024.

أنشطة مختلفة لجذب المقترعين إلى الصناديق

بالأطعمة والرقص والطعام جذب العاملون على ترتيب الانتخابات الروسية المقترعين مستخدمين أساليب جديدة لم يعهدها الدب الروسي سابقا. وأشارت المعلومات الأولية الواردة من الشرق الأقصى الروسي إلى أن نسبة إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع تفوق مثيلتها لانتخابات الرئاسة السابقة للعام 2012.

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استطلاعات الرأي

وتشير استطلاعات الرأي إلى حصول بوتين على نحو 70 في المئة من الأصوات أو ما يزيد نحو عشر مرات عن النسبة التي قد يحصل عليها أقرب منافسيه. وبتولي بوتين فترة جديدة سيكون قد أمضى في السلطة نحو 25 سنة ليصبح ثاني أطول زعماء الكرملين بقاء في الحكم بعد الديكتاتور السوفيتي جوزيف ستالين. ويزعم خصوم بوتين أن المسؤولين يحاولون تضخيم حجم الإقبال. وينسب ناخبون كثيرون لبوتين، ضابط المخابرات السابق البالغ من العمر 65 عاما، الفضل في الدفاع عن مصالح روسيا في عالم خارجي معاد حتى وإن كان الثمن هو المواجهة مع الغرب.