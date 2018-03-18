الناخبون الروس يتوجهون إلى مراكز الاقتراع

توجه الناخبون الروس في العاصمة الروسية موسكو إلى مراكز الاقتراع صباح الأحد للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي من المتوقع أن يفوز بها الرئيس فلاديمير بوتين ليبقى في السلطة لولاية رابعة.
ويتنافس الرئيس الحالي فلادمير بوتين مع سبعة مرشحين آخرين، من بينهم بافل غرودينين، ومقدمة برامج تلفزيون الواقع كسينيا سوبشاك، والمرشح القومي فلاديمير جيرينوفسكي.
ولم يخض المعارض اليكسي نافالني السباق الرئاسي الانتخابات بعد ما وجهت إليه تهمة الاختلاس وهي التهمة التي ينكرها نافالني جملة وتفصيلا.
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ويتجه بوتين الذي طالما ترأس بلاده سواء كرئيس للوزراء أو كرئيس للدولة منذ العام 1991 نحو ولاية رابعة مدتها ست سنوات.
وتتوقع السلطات الروسية أن تتراوح نسبة إقبال الناخبين ما بين 63 و67 في المئة.
ويحق لنحو 110 ملايين روسي التصويت في الانتخابات.
وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن الرئيس بوتين سيفوز بنحو 70 في المئة من أصوات الناخبين.