بالصور: الأسد يزور مواقع الجيش في الغوطة الشرقية .. ومهلة للمعارضة للانسحاب

ونشر حساب تابع للرئاسة السورية على موقع تويتر صورا لبشار الأسد وسط مجموعة من الجنود في الغوطة الشرقية.

وكتب الحساب في تعليق على الصور "على خطوط النار في الغوطة الشرقية.. الرئيس الأسد مع أيطال الجيش العربي السوري"

مهلة للمعارضة

هذا ومنح الجيش السوري مهلة لمقاتلي المعارضة في حرستا بالغوطة الشرقية حتى الثالثة من عصر الأحد للانسحاب.

وتقدمت القوات الموالية للحكومة السورية في عملية بدأت قبل شهر في أجزاء كثيرة من الغوطة الشرقية آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق. وقسمت القوات الغوطة إلى ثلاثة جيوب أصغرها حرستا.

مقاتلو المعارضة في الغوطة يناشدون الأمم المتحدة وقف إطلاق النار

قالت جماعة فيلق الرحمن السورية التي تمثل فصيل المعارضة الرئيسي في المنطقة الجنوبية من الغوطة الشرقية الأحد إنها تتفاوض مع وفد من الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار ودخول المساعدات وإجلاء الحالات الطبية العاجلة.

وقال وائل علوان المتحدث باسم فيلق الرحمن من مقره في اسطنبول في تسجيل صوتي "نقوم بترتيب مفاوضات جادة لضمان سلامة المدنيين وحمايتهم".

وأضاف "أهم النقاط التي يجري تأكيدها والتفاوض على إجراءاتها هي وقف إطلاق النار وتأمين المساعدات للمدنيين وإخراج الحالات المرضية والمصابين لتلقي العلاج خارج الغوطة بضمانات أممية".

وذكر أن موضوع "الخروج" من الغوطة غير مطروح على الطاولة.

للمزيد على يورونيوز:

وتقدمت القوات الموالية للحكومة السورية في إطار هجوم بدأ قبل شهر داخل الغوطة الشرقية آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق.

وقسمت القوات الغوطة الشرقية إلى ثلاثة جيوب منفصلة في أحد أعنف الهجمات في الحرب المستمرة منذ سبع سنوات.

وتم إجلاء عدد من المرضى الذين تتطلب حالاتهم علاجا عاجلا من الجيب الشمالي ودخلت بعض المساعدات إلى هناك. لكن ذلك لم يحدث بعد في الجيب الجنوبي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان يوم الخميس إن 20 ألف شخص على الأقل غادروا الغوطة الشرقية خلال الأسبوع المنصرم أغلبهم من الجيب الجنوبي عبر مدينة حمورية.

وفتح الجيش السوري ممرا قرب حمورية الأسبوع الماضي وخرج مدنيون سيرا على الأقدام وهم يحملون أمتعتهم باتجاه مواقع للجيش.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن الظروف التي يتعرض لها المتبقين في الغوطة الشرقية "صعبة".

وأضاف "المواد الغذائية محدودة وتواترت تقارير عن أن حصة الخبز المفترض أن تستهلك في يوم واحد تستهلك خلال ما بين أسبوع وعشرة أيام" وأشار إلى تزايد مخاطر انتقال الأمراض المعدية بسبب تدهور وضع الصرف الصحي.