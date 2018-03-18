شاهد: الجيش السوري الحر يدخل عفرين

دخلت القوات التركية وحلفاؤها من المتمردين السوريين إلى مدينة عفرين السورية في الشمال، الأحد 18 آذار/مارس، رافعين أعلامهم في وسط البلدة، وأعلنوا سيطرتهم الكاملة عليها بعد حملة استمرت ثمانية أسابيع لطرد قوات حماية الشعب الكردية.

وقال محمد الحمادين، المتحدث باسم الجيش السوري الحر، إن المقاتلين دخلوا البلدة من الشمال والشرق والغرب.

وقالت القوات المسلحة التركية في بيان، إن القوات كانت تمشط الشوارع في المناجم والعبوات الناسفة. ونشر الجيش شريط فيديو قال إنه تم تصويره في وسط عفرين ويظهر دبابة متمركزة تحت شرفة ملفوفة بالعلم التركي مع رفع لافتة للجيش السوري الحر.

فيما قال المرصد السوري إن أكثر من 150 ألف شخص فروا من عفرين في الأيام الأخيرة مع استمرار تركيا في حملتها، رغم دعوة مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما.