شاهد: قوات تركية تحتفل بالانتصار في عفرين عن طريق تشكيل هلال ..والأكراد يلوحون بحرب عصابات

فور دخول القوات التركية إلى عفرين قام الجنود الأتراك بتشيكل هلال "رمز علم تركيا" في إشارة للطائرة المسيرة، التي تصور المشهد كاملا عن بعد، في أعقاب سيطرتهم على المدينة الواقعة شمال سوريا.

وبعد ما رفعت القوات التركية علمها في عفرين أطلق عناصر من الجيش السوري الحر اطلقات النارية احتفالا بالانجاز المنتظر منذ شهرين.

حرب عصابات

هذا أشارت الإدارة الكردية في منطقة عفرين السورية يوم الأحد إلى أن القوات التي يغلب عليها الأكراد وتقاتل الجماعات المدعومة من تركيا في المنطقة ستتحول من المواجهة المباشرة إلى أساليب تكتيك الكر والفر.

وقال عثمان شيخ عيسى الرئيس المشارك للمجلس التنفيذي لعفرين في بيان نقله التلفزيون "قواتنا تتواجد في كل مكان من جغرافية عفرين. وستقوم هذه القوات بضرب مواقع العدوان التركي ومرتزقته في كل فرصة. هذا يعني بأن إعلان النصر من قبل إردوغان وأزلامه لن يكون إلا ذر الغبار في عيون الرأي العام التركي والعالمي".

وتابع "ستتحول قواتنا في كل منطقة من عفرين إلى كابوس مستمر بالنسبة لهم".

ودخلت القوات التركية ومقاتلو المعارضة السورية المتحالفون معها مدينة عفرين في شمال غرب سوريا يوم الأحد، ورفعوا أعلامهم في وسط المدينة وأعلنوا السيطرة الكاملة عليها بعد حملة استمرت ثمانية أسابيع لإخراج وحدات حماية الشعب الكردية منها.

وقال عيسى إن المقاتلين الأكراد قاموا "بإبداء صمود ومقاومة لا مثيل لها" في القتال، لكن السلطات الكردية قررت إجلاء المدنيين من عفرين "لتجنب كارثة إنسانية أكثر فظاعة".