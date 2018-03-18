رفع جنود أتراك العلم التركي من إحدى الشرفات في مدينة عفرين وذلك بعدما تمكنت القوات التركية وحلفاؤها من الجيش السوري الحر من الوصول إلى وسط المدينة الواقعة في شمال سوريا
شاهد.. لحظة رفع العلم التركي وسط مدينة عفرين السورية
بعد ما نجحت القوات التركية والجيش السوري الحر في السيطرة على مدينة عفرين السورية، قام الجنود الأتراك برفع العلم التركي على المدينة وحطموا تمثال كردي في ميدان لكاوا الشهير بالمدينة.
شاهد.. لحظة رفع العلم التركي وسط مدينة عفرين السورية
وأظهرت تغريدات نشرها الجيش التركي فيدوهات وصورا أظهرت رفع جنود اتراك للاعلام التركية وسط مدينة عفرين
وكتب الجيش التركي في تغريدة "هذه هدية من القوات المسلحة التركية في يوم 18 مارس يوم الشهداء للشعب التركي وكل شهدائنا".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في وقت سابق سيطرة جنوده بالتعاون مع الجيش السوري الحر على المدينة ورفع العلم التركي عليها.
وقال أردوغان، الأحد، إن وسط مدينة عفرين بات "تحت السيطرة تماما"، وإن الأعلام التركية رفعت في المدينة الواقعة في شمال سوريا.