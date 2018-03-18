رفع جنود أتراك العلم التركي من أعلى أحدى الشرفات وسط مدينة عفرين السورية، وذلك بعدما تمكنت القوات التركية وحلفاؤها من الجيش السوري الحر من الدخول إلى قلب المدينة الواقعة شمال سوريا.
شاهد.. لحظة رفع العلم التركي وسط مدينة عفرين السورية
بعد ما نجحت القوات التركية والجيش السوري الحر في السيطرة على مدينة عفرين السورية، قام الجنود الأتراك برفع العلم التركي على المدينة وحطموا تمثال كردي في ميدان لكاوا الشهير بالمدينة.
شاهد.. لحظة رفع العلم التركي وسط مدينة عفرين السورية
وأظهرت تغريدات نشرها الموقع الرسمي للجيش التركي جنديا يحمل العلم التركي في إحدى شرفات عفرين.
وقال الجيش تعليقا على الصورة "هذه هدية من القوات المسلحة التركية في الثامن عشر من مارس/اذار وهو يوم الشهداء للشعب التركي وكل شهدائنا."
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن سيطرة جنوده بالتعاون مع الجيش السوري الحر على المدينة ورفع العلم التركي عليها.
وقال أردوغان، الأحد، إن وسط مدينة عفرين بات "تحت السيطرة تماما"، وإن الأعلام التركية رفعت في المدينة الواقعة في شمال سوريا.