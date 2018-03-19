مصرع 17 شخصاً في عاصفة مدارية في مدغشقر

لقي 17 شخصاً على الأقل مصرعهم في مدغشقر خلال عاصفة مدارية ضرب شرق البلاد نهاية الأسبوع الماضي، وفق ما أفادت به صادر رسمية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الوطني لإدارة الكوارث في مدغشقر أن أكثر من ستة آلاف شخص نزحوا بسبب العاصفة التي يطلق عليها "إلياكيم".

ورافقت العاصفة "الياكيم" رياح بسرعة 105 كيلومترات في الساعة عندما ضربت شمال شرقي الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي الجمعة الماضي، وانتقلت إلى الساحل الشرقي.

وتعرضت مدغشقر التي تعتبر من أفقر بلدان العالم، إلى 40 إعصاراً وعاصفة استوائية خلال السنوات العشر الماضية.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أسفر الإعصار "آفا" عن مقتل 51 شخصاً، وفي آذار/مارس العام الماضي، قتل 78 شخصاً في الإعصار "إيناو".