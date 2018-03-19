عبدالله بن زايد: تركيا من بين بلدان أخرى تشكل تهديدا للدول العربية

وخلال لقائه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي ، ونظيره، سامح شكري، قال بن زايد: "إن التحديات التي نواجهها لا تأتي من دول عربية فقط، إنما من دول إقليمية أيضا".

وأضاف الوزير: "إن كان من إيران أو تركيا أو إسرائيل، فإن مهاجمة الأراضي العربية والمصالح العربية، والتدخل في الشؤون العربية، هو ما نسعى إلى مواجهته بحزم".

"لا حل عسكريا في سوريا"

وتأتي تصريحات وزير الخارجية بالتزامن مع دخول القوات التركية وحلفائها من الجيش السوري الحر إلى عفرين، شمال غرب سوريا، الأمر الذي انتقدته الإمارات ومصر باعتباره اعتداء على سيادة دولة عربية.

وفي هذا السياق، قال بن زايد: "لن يكون هناك حل في سوريا لأي طرف يريد حل الأزمة عسكريا"، وأضاف: "إن مستقبل البلاد يجب أن يبقى للسوريين، وأنه على جميع المليشيات التي دخلت سوريا بدعم من دولة أو أي طرف، وبالتالي، أدى إلى تدخل إيران وتركيا، يجب أن تغادر سوريا".

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توتر العلاقات

وتشهد العلاقات بين أنقرة وأبو ظبي توترا هذه الفترة، إذ تتهم الأخيرة أنقرة بمساعدة قطر للالتفاف على المقاطعة المفروضة عليها من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، حيث تتهم الدول الأربع الدوحة بدعم قوى تهدد استقرار المنطقة.

وقال الوزير الإماراتي: "إذا أرادت قطر ان تغير نهجها، فأعتقد أننا جميعا نرحب بعودتها إلى الصف العربي"، وأضاف: "بالمقابل، إذا أصرت على نهجها الحالي، فإن أحدا منا (الدول الأربعة) لن يغير سياساته اتجاهها".