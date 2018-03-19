نجاد لخامنئي: مؤسساتك استحوذت على 190 مليار دولار "بطرق غير مشروعة"

شارك في هذا المقال

اتهم الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، بنهب أموال الإيرانيين، حيث قدّر ثروة المؤسسات التي تخضع له، "دون رقابة"، بـ 800 ألف مليار تومان، أي ما يعادل حوالي 190 مليار دولار أميركي.

تحت عنوان "المقترحات الهامة للدكتور أحمدي نجاد للزعيم الأعلى للثورة لتحسين شؤون البلاد وكيفية إدارتها "، نشر موقع "دولت بهار" "حكومة الربيع" الإيراني، رسالتين مطولتين، قال إنهما موجهتين من أحمدي نجاد إلى خامنئي.

وتتضمن الرسالتان طروحات لحل الوضع الصعب والمعقد في البلاد، وقائمة شاملة بالتدابير الضرورية للإصلاح، بحسب الموقع، في تصعيد لم تشهده الجمهورية الإسلامية من قبل.

وقسم نجاد الرسالتين إلى محورين، بحيث تناول المحور الأول الأوضاع السياسية، فيما شمل الثاني كل ما يخص اقتصاد البلاد.

طرق غير مشروعة

كما اتهم الرئيس السابق استحواذ مؤسسات المرشد الأعلى على نحو 190 مليار دولار أميركي بطرق غير مشروعة.

وأوضح نجاد أن ذلك يحدث عبر مؤسسات تتبع مكتب المرشد مباشرة، ولا تخضع لأية رقابة، وحدد منها مؤسسة الحرس الثوري، ومؤسسة الجيش، ووزارة الدفاع، ولجنة الخميني الخيرية، وغيرها.

طابور بائعي الكلى

وفي إحدى الرسالتين، قال نجاد إن الاستياء الشعبي العام من أداء النظام شديد وخطير، ويتسع بسرعة كبيرة.

وأضاف: "كيف يمكن أن نسكت عندما نرى تعرض الناس والشباب للظلم والقمع من قبل الأجهزة القضائية والأمنية لمجرد الانتقاد أو الاحتجاج؟".

كما قال إن العائلات "تتعفن بسبب الفقر وعدم القدرة على تأمين نفقاتها اليومية"، وتساءل: " ألا ترى الطابور الطويل لبائعي الكلى بسبب الفقر؟"

حجم الاضطهاد كاف لهزيمة امبراطورية

وأسهب نجاد في الحديث عن حال البلاد على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، قائلا إن الحريات معدومة والسجون تمتلئ بالناس.

وأضاف، إن "حجم الاضطهاد يكفي لهزيمة إمبراطورية كبيرة"، داعيا إلى إصلاح دستوري، كما طالب "بإصلاحات أساسية" في ثلاثة فروع حكومية هي الهيئة التنفيذية والبرلمان والقضاء وكذلك في مكتب الزعيم الأعلى.