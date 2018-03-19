أعلنت قوات حماية الشعب الكردية يوم الاثنين عن مقتل بريطانية تدعى آنَا كامبيل كانت تقاتل ضمن صفوفها ضد الجيش التركي وحليفه الجيش السوري الحر المعارض لنظام بشار الأسد في عفرين بشمال سوريا.
مقتل بريطانية بصفوف القوات الكردية خلال المعارك بعفرين
آنا كامبيل أصبحت البريطانية الثامنة التي تُقتل أثناء القتال مع قوات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية.
مقتل بريطانية بصفوف القوات الكردية خلال المعارك بعفرين
وقالت نسرين عبد الله، المتحدثة باسم القوات الكردية، إن كامبيل قُتلت جراء غارة جوية تركية يوم الخميس الماضي لتصبح أول سيدة من دولة غربية تُقتل خلال الدفاع عن عفرين.
كذلك صارت كامبيل، البالغ عمرها 26 عاماً، ثامن البريطانيات اللاتي يُقتلن أثناء القتال ضمن صفوف قوات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية.
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وقال مقاتل بريطاني يدعى ماسير جليفورد، إنه حضر إلى سوريا بصحبة كامبيل في أيار-مايو للقتال بصفوف الأكراد ضد ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية.
وتمكنت القوات التركية وقوات الجيش الحر من بسط كامل سيطرتهما على عفرين بعد حوالي شهرين من شنّ تركيا لعملية "غصن الزيتون" التي استهدفت تطهير المنطقة من القوات الكردية التي تعتبرها أنقرة امتداداً للأكراد الانفصاليين بجنوب تركيا.