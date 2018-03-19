الصين قد تمنع الأشخاص ذوي "السجل الاجتماعي" السيئ من ركوب المواصلات

قالت الصين إنها بصدد تطبيق ما تسميه نظام النقاط للطائرات والقطارات، وإنها ستمنع الأشخاص الذين ارتكبوا أفعالا سيئة من ركوب وسائل المواصلات هذه، إلى مدة قد تصل إلى عام.

وستشمل قائمة المنع الأشخاص الذي ينشرون أخبارا مزيفة حول الإرهاب، ومن يتسببون بمشاكل على متن الطائرات، أو أولئك الذين يستخدمون بطاقات منتهية الصلاحية في القطارات أو يدخنون فيها، بحسب ما نقلت "رويترز" عن بيان نشره الموقع الرسمي للجنة الإصلاح والتنمية الوطنية على الإنترنت.

كما جاء في البيان أن القائمة ستشمل من يقومون بمخالفات مالية، مثل الموظفين المتخلفين عن دفع المبلغ المخصص للتأمين الاجتماعي، أو أولئك الذين لا يدفعون المخالفات.