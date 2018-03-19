بريطاني يشتري صورة بـ10 دولارات واكتشف بالصدفة أن سعرها أكثر من مليونين

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لم يكن يعتقد جامع تحف بريطاني أنه بشرائه لصورة فوتوغرافية بمبلغ 10 دولارات أمريكية فقط، قد حصل على ثروة تقدر بأكثر من مليوني دولار.

جامع التحف هو البريطاني، جاستن ويتينغ، أما القصة، فقد اشترى صورة عبر الموقع الشهير eBay "إي باي"، ولدى استعانته بخبير تصوير فوتوغرافي للقرن الـ19، تبيّن أن الصورة هي لشخص سيء السمعة يدعى جيسي جيمس، وأن القيمة الحقيقية للصورة قد تصل إلى 2.81 مليون دولار أمريكي، بحسب "ذي تيليغراف" البريطانية.

ويتينغ، 45 عاما، وهو رجل أعزب من بلدة سبالدينغ الإنجليزية، قال: "لطالما اشتريت الصور الغريبة ببعض المقايضات، مثل الآخرين الذين يشترون تذكرة يانصيب".

وبحسب الصحيفة، هو عاطل عن العمل منذ عام 2003، وذلك لمعاناته من آلام في ظهره.

الهوس

وأضاف ويتينغ أنه لاحظ صورة معروضة بمبلغ 10 دولارات، ولم تكن واضحة تماما، بيد أن هوسه بالأمريكيين الخارجين عن القانون لسنوات دفعه لشرائها.

كما اكتشف ويتينغ أن الصورة مطابقة لأخرى في إحدى الكتب التي يمتلكها، وأكد أصدقائه ذلك، بيد أنه شعربحاجة للتواصل مع خبراء لتأكيد الأمر.