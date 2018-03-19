بريطاني يشتري صورة بـ10 دولارات واكتشف بالصدفة أن سعرها أكثر من مليونين

جامع التحف هو البريطاني، جاستن ويتينغ، أما القصة، فقد اشترى صورة عبر الموقع الشهير eBay "إي باي"، ولدى استعانته بخبير تصوير فوتوغرافي للقرن الـ19، تبيّن أن الصورة هي لشخص سيء السمعة يدعى جيسي جيمس، وأن القيمة الحقيقية للصورة قد تصل إلى 2.81 مليون دولار أمريكي، بحسب "ذي تيليغراف" البريطانية .

ويتينغ، 45 عاما، وهو رجل أعزب من بلدة سبالدينغ الإنجليزية، قال: "لطالما اشتريت الصور الغريبة ببعض المقايضات، مثل الآخرين الذين يشترون تذكرة يانصيب".

وبحسب الصحيفة، هو عاطل عن العمل منذ عام 2003، وذلك لمعاناته من آلام في ظهره.

صورة جيسي جيمس

الهوس

وأضاف ويتينغ أنه لاحظ صورة معروضة بمبلغ 10 دولارات، ولم تكن واضحة تماما، بيد أن هوسه بالأمريكيين الخارجين عن القانون لسنوات دفعه لشرائها.

كما اكتشف ويتينغ أن الصورة مطابقة لأخرى في إحدى الكتب التي يمتلكها، وأكد أصدقائه ذلك، بيد أنه شعربحاجة للتواصل مع خبراء لتأكيد الأمر.

بالتالي، تواصل ويتينغ مع الخبير الأمريكي، ويل دونيواي، وأكد له أن الصورة أصلية وهي لسارق البنوك جيسي، والتُقطت له عندما كان ذاك الخارج على القانون ذو الوجه الطفولي، في الـ14 من عمره فقط، عام 1861.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل أرسل ويتينغ الصورة إلى خبير الطب الشرعي في لوس أنجلس، كينت غيبسون، الذي يعاين الأدلة لصالح مكتب التحقيقات الفيدرالي، فأكد له الأخير أن الصورة أصلية.

وفي الوقت الحالي، يتواصل ويتينغ مع مع دار "كريستي" الفخمة للمزادات في لندن، ويتطلع إلى إنفاق مكاسبه، بحسب ما نقلت الصحيفة البريطانية.