أدلى لاعبو فريق بوروسيا دورتموند والمدرب السابق توماس توتشيل بشهاداتهم في قضية ضد رجل ألماني من أصل روسي متهم بشن هجمات بالقنابل على حافلة الفريق العام الماضي.
لاعبو بروسيا دورتموند يدلون بشهاداتهم
في قضية ضد رجل ألماني من أصل روسي متهم بشن هجمات بالقنابل على حافلة الفريق العام الماضي.
لاعبو بروسيا دورتموند يدلون بشهاداتهم
وقد انعقدت اليوم في مدينة دورتموند الألمانية جلسة لمحاكمة سيرغي دبليو، الذي يبلغ من العمر 28 عاما، والمتهم بالشروع في القتل لتنفيذه تفجيرات على إحدى الطرق في إطار خطة لكسب المال نتيجة لانخفاض سعر سهم نادي الفريق بعد الحادث.
وكان الهجوم، الذي وقع في الحادي عشر من شهر نيسان-أبريل الماضي، أسفر عن إصابة مارك بارترا مدافع فريق دورتموند وشرطي، كما أدى الهجوم إلى تأجيل مباراة الفريق أمام ايه إس موناكو في دوري أبطال أوروبا.
وبحسب الدعوى المقدمة ضد المتهم سيرغي، فإنه قد أشعل ثلاث عبوات ناسفة بالقرب من حافلة الفريق لتحقيق مكاسب كبيرة عبر خسائر أسهم النادي في البورصة، وقال ممثلو الادعاء ان المتهم اشترى اسهمهم "ترجيحات" بحوالي 44 ألف يورو في يوم الهجوم بهدف تحقيق ربح من خلال بيعه عندما يعود سعر سهم "الترجيح" للارتفاع.